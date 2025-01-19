مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية يتفقد أعمال التطوير الجارية بباب الفتوح وتلال الفسطاط

قام اللواء الدكتور خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، بجولة تفقدية لأعمال التطوير الجارية بمشروعات القاهرة التاريخية، والتي شملت باب النصر، وباب الفتوح، والمشهد الحسيني، وميدان السيدة عائشة.

كما شملت الجولة حديقة تلال الفسطاط بحي مصر القديمة، والتي تعد واحدة من أهم المشروعات الجاري تنفيذها لخلق متنفس للمواطنين بالقاهرة ومصدر جذب سياحي في قلب العاصمة، من خلال تحويل منطقة الفسطاط إلى متنزه بيئي وسياحي وثقافي أمام الزوار.

رافقه في الجولة الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، والدكتور خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية، والمهندس الاستشاري محمد أبو سعده، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، واللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إعادة إحياء هذه المناطق للحفاظ عليها واستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع المعماري والعمراني، وإحياء الدور الثقافي والتاريخي لهذه المناطق.