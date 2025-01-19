وزير خارجية إيطاليا يزور إسرائيل بعد بدء وقف إطلاق النار في غزة

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أعلن مكتب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني اليوم أنه سيزور إسرائيل والأراضي الفلسطينية غدا الاثنين بعد دخول وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين الدولة العبرية وحركة حماس حيز التنفيذ.

وقال أنطونيو تاياني في بيان نقلته الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية: "سأتوجه إلى إسرائيل وفلسطين" للقاء الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتزوغ ووزير الخارجية جدعون ساعر ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى.

وأعلن تاياني أن "دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ يوفر فرصة تاريخية للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني والمنطقة بأكملها".

وأضاف: "سأؤكد للسلطات الإسرائيلية والفلسطينية التزام الحكومة الإيطالية بتحسين ظروف المدنيين الذين عانوا بشدة".

وتابع: "ستستمر مساعداتنا الإنسانية وسيتم تعزيزها".

ويعتزم تاياني التأكيد على "الاهتمام الذي توليه إيطاليا بإعادة إعمار غزة بعد الحرب".

كما سيشارك مع ساعر في ترؤس اجتماع مع أوساط الأعمال "لعرض فرص الاستثمار بين البلدين، كجزء من مبادرات الدبلوماسية الاقتصادية".

وشدد الوزير الإيطالي على أن "الاستثمارات التي تتم ليس فقط في إسرائيل بل في جميع أنحاء المنطقة ستساعد على استقرارها".