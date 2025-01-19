الأمم المتحدة: مستعدون لإدخال 30 ألف طن مساعدات غذائية لغزة

قال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ ساهم في بدء دخول بعض الشاحنات من معبر كرم أبو سالم للقطاع.

وأضاف خلال مداخلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأحد، أن برنامج الغذاء العالمي (التابع للمنظمة) مستعد لإدخال المزيد من المساعدات، بما يعادل 30 ألف طن من الطعام، بمجرد فتح باقي المعابر.

وأوضح أنّ الأمم المتحدة تعمل على تقييم الأوضاع في قطاع غزة، معربة عن أملها في استمرار وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي تلعبه الأونروا في غزة، مشددًا على الثقة الكبيرة في قدرتها على أداء عملها بشكل صحيح دون أي عراقيل.

وأضاف أن وكالة الأونروا بدأت بالفعل في توزيع المزيد من الوقود على المستشفيات، إلى جانب توفير المستلزمات الطبية الضرورية.

وشار إلى أنّ الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مستمرون في دعم الشعب الفلسطيني من خلال إدخال المساعدات الإنسانية، الإغاثية، والغذائية لأهالي القطاع.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، في تمام الساعة 11:15 بالتوقيت المحلي، حيز التنفيذ، وذلك بعدما أعلنت حركة «حماس» تسليم أسماء الأسيرات الثلاثة اللاتي سيتم الإفراج عنهن إلى الوسطاء.

وتسلّم جيش الاحتلال ثلاث أسيرات إسرائيليات من الصليب الأحمر في قطاع غزة الأحد في اليوم الأول من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ والذي شهد عودة كثيفة للفلسطينيين إلى منازلهم المدمرة جراء حرب متواصلة منذ أكثر من 15 شهرا.

وتمّت عملية التسليم وسط انتشار كثيف لمقاتلين مسلحين وملثمين من حركة حماس تجمهرت حولهم حشود كبيرة ما اضطرهم إلى إطلاق النار في الهواء لحمل الناس على التراجع للتمكن من نقل الأسيرات الثلاث إلى سيارة الصليب الأحمر، حسب مشاهد بثتها قناة الجزيرة.

وكانت الأسيرات في حافلة صغيرة قبل أن ينقلهن الصليب الأحمر إلى آلية كانت مركونة في المكان.

ورفع عناصر حماس شارات النصر، فيما هتف المتجمّعون «تحية لكتائب عز الدين القسام»، الجناح العسكري لحركة حماس، و«نحنا رجالك محمد ضيف»، قائد كتائب القسام، و«على القدس رايحين، شهداء بالملايين».