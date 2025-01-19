تنظم دار الشروق، حفل إطلاق رواية "معزوفة اليوم السابع" للروائي الأردني جلال برجس، والصادرة حديثا، يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة السابعة مساء، بمبنى قنصلية في وسط البلد، بالتعاون مع صالون اقرألي الثقافي، ويقدمه الكاتب الصحفي سيد محمود.

يذكر أن جلال برجس شاعر وروائي أردني، نال عن روايته "دفاتر الوراق" الجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر) 2021.

ووصلت سيرته الروائية "نشيج الدودوك" للقائمة القصيرة لجائزة الشيخ زايد للكتاب 2023، كما وصلت روايته "سيدات الحواس الخمس" إلى القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية 2019، ونال عن روايته "أفاعي النار" جائزة كتارا للرواية العربية 2015.