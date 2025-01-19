 الأربعاء.. حفل إطلاق رواية معزوفة اليوم السابع للروائي جلال برجس - بوابة الشروق
الأحد 19 يناير 2025 11:19 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

الأربعاء.. حفل إطلاق رواية معزوفة اليوم السابع للروائي جلال برجس

محمود عماد
نشر في: الأحد 19 يناير 2025 - 11:10 ص | آخر تحديث: الأحد 19 يناير 2025 - 11:10 ص

تنظم دار الشروق، حفل إطلاق رواية "معزوفة اليوم السابع" للروائي الأردني جلال برجس، والصادرة حديثا، يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة السابعة مساء، بمبنى قنصلية في وسط البلد، بالتعاون مع صالون اقرألي الثقافي، ويقدمه الكاتب الصحفي سيد محمود.

يذكر أن جلال برجس شاعر وروائي أردني، نال عن روايته "دفاتر الوراق" الجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر) 2021.

ووصلت سيرته الروائية "نشيج الدودوك" للقائمة القصيرة لجائزة الشيخ زايد للكتاب 2023، كما وصلت روايته "سيدات الحواس الخمس" إلى القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية 2019، ونال عن روايته "أفاعي النار" جائزة كتارا للرواية العربية 2015.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك