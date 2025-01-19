نقابة المحامين توقع بروتوكول تعاون مع جمعية المحامين الكويتية

شهد نقيب المحامين، عبد الحليم علام، توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية المحامين الكويتية، بحضور وفد من جمعية المحامين الكويتية وأعضاء هيئة مكتب نقابة المحامين المصرية.

وجاءت أهداف البروتوكول كالتالي:

وتضمنادت أهداف البروتوكول التعاون الدائم والمستمر فيما يلي:



1 – العمل على الإعداد والتأهيل والتدريب والتطوير المستمر للمحامين على اختلاف درجات قيدهم في الدولتين، بما يُساعدهم على أداء رسالتهم، وممارسة حق الدفاع بأفضل صورة ممكنة، وتلبية احتياجاتهم في الارتقاء بالمهارات القانونية العلمية والفنية والتطبيقية اللازمة لعملهم في جميع المجالات القانونية وفروع القانون.

2 - تبادل الخبرات والإرساليات العلمية، سعيًا إلى تأسيس بنية علمية أكاديمية ذات طبيعة تطبيقية لتدريب المحامين الشباب على مهنة المحاماة.

3 - تشجيع الشباب النابهين في مجالي المحاماة والقانون في الدولتين.

4 ـ العمل على ترسيخ صورة ذهنية إيجابية لدى المواطن العربي عن رسالة المحاماة والمحامين ومواجهة ما تسببه بعض وسائل الإعلام و مواقع التواصل من تشويه لهذه الصورة والتأثير عليها سلبًا.

5 - دعم التوسع في مشاركة المرأة في العمل المهني، والمجالس المنتخبة التي تمثل المحامين، بما يحقق تمثيلًا يتناسب مع دورها الفاعل في رسالة المحاماة.

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، بما يعزز إبداعهم وتطورهم المهني.

العمل على ترسيخ صورة ذهنية إيجابية لدى المواطن العربي عن رسالة المحاماة والمحامين، ومواجهة التأثير السلبي الذي تُسببه بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من تشويه لهذه الصورة.



