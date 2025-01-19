الحكومة الفلسطينية تعقد اجتماعا اليوم لتنسيق خطط الوزارات والهيئات الرسمية العاملة في غزة

تعقد الحكومة الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، اجتماعا خاصا لرفع مستوى التنسيق بين مختلف الوزارات والهيئات الرسمية العاملة في قطاع غزة وعلى رأسها وزارة التنمية الاجتماعية والإغاثة، والأشغال العامة، والحكم المحلي، والصحة، وسلطتا المياه والطاقة، وجمعية الهلال الأحمر، لتنسيق عمل الفرق الحكومية الميدانية في القطاع ومختلف المؤسسات الأهلية والدولية العاملة على الأرض.

وقال مدير مكتب الاتصال الحكومي محمد أبو الرب، في اتصال مع «وفا»، أن هناك تنسيقًا عاليًا بين الحكومة والمؤسسات الدولية الإغاثية المعنية بالتحرك الإغاثي والاستجابة الطارئة في القطاع، وعلى رأسها التنسيق بين وزارة الأشغال العامة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي «UNDP»، للبدء في المرحلة الأولى من تنفيذ خطة إزالة الركام في المناطق الحيوية في القطاع بالتنسيق مع هيئات الحكم المحلي، إلى جانب التنسيق بين وزارة الصحة والمؤسسات الدولية العاملة في القطاع الصحي؛ لرفع قدرة المؤسسات الصحية على الاستجابة الطارئة لتقديم العلاج لعشرات آلاف الجرحى.

وأشار إلى التنسيق بين وزارة التنمية الاجتماعية وجمعية الهلال الأحمر، باعتبارها إحدى أبرز الجهات المنوط بها إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، ومن المتوقع أن تستلم وزارة التنمية من الهلال الأحمر عدة دفعات من شحنات المساعدات لتوزيعها على الفئات المستحقة بناء على السجل الوطني للوزارة، الذي يضم العائلات المعوزة.

ونوه إلى توجيهات الحكومة لسلطتي الطاقة والمياه لتوسعة العمل على إصلاح وصلات المياه الرئيسية، وإدخال ما أمكن من شاحنات الوقود اللازمة لتشغيل محطات ضخ مياه الشرب، وضخ المياه العادمة لإبعادها عن الأماكن السكنية.

ولفت مدير مكتب الاتصال الحكومي إلى أنه من التوقع أن تصدر الحكومة بيانا تفصيليا فور انتهاء الجلسة.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، في تمام الساعة 11:15 بالتوقيت المحلي، حيز التنفيذ، وذلك بعدما أعلنت حركة «حماس» تسليم أسماء الأسيرات الثلاثة اللاتي سيتم الإفراج عنهن إلى الوسطاء.

ونشر أبو عبيدة، المتحدث باسم «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية، أسماء الأسرى الإسرائيليين المرتقب الإفراج عنهم في اليوم الأول لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وكتب في تدوينة عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»: «في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام الإفراج اليوم الأحد الموافق 19-1-2025م عن الأسرى التالية أسماؤهم: رومي جونين (24 عاماً)، إميلي دماري (28 عاماً)، دورون شطنبر خير (31 عاماً)».

من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، تسليم أسماء المحتجزين الثلاثة الذين سيتم الإفراج عنهم اليوم، ضمن صفقة وقف إطلاق النار في غزة، للطرف الإسرائيلي.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الأحد، إن «المفرج عنهن ثلاث مواطنات إسرائيليات؛ تحمل إحداهن الجنسية الرومانية وأخرى الجنسية البريطانية، وبالتالي بدأ وقف إطلاق النار».