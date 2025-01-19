شهدت مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب (الـ47) دونالد ترمب المقررة، الاثنين، تغييرات هامة نتيجة للظروف الجوية القاسية التي يُتوقع أن تشهدها العاصمة واشنطن، حيث ستنخفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.

وأعلنت اللجنة المعنية بتنظيم مراسم تنصيب الرئيس المنتخب ونائبه، عن بعض مراسم حفل التنصيب الذي سيقام داخل مبنى الكابيتول، وذلك بعكس التقليد بإقامته في الهواء الطلق.

ولأول مرة منذ 40 عاماً، ستُنقل مراسم أداء اليمين الدستورية إلى داخل قاعة "الروتوندا" المستديرة في مبنى الكابيتول بدلاً من الساحة الخارجية، وذلك لضمان سلامة الحضور، حتى أنه تجري الآن ترتيبات لاستقبال بعض الحضور في ساحات كرة السلة والهوكي للمحترفين في المدينة.

وأشارت وكالة "أسوشيتدبرس" وموقع "أكسيوس" إلى بعض تفاصيل حفل التنصيب المعروفة حتى الآن، والتي جاءت كالتالي:

• أين سيؤدي ترامب اليمين؟

جرت العادة على تجهيز قاعة الروتوندا كخيار بديل لكل حفلات التنصيب في حال سوء الأحوال الجوية، وكانت المرة الأخيرة التي نقلت فيها مراسم أداء اليمين إلى الداخل في عام 1985، عندما بدأ الرئيس الأمريكي السابق رونالد ريجان ولايته الثانية، وتشير توقعات طقس الاثنين، إلى أن درجات الحرارة ستكون الأدنى في تاريخ حفلات التنصيب منذ ذلك اليوم.

يؤدي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب القسم على كتاب مقدس أعطته إياه والدته، وإنجيل أبراهام لينكون الذي لم يستخدمه إلا الرئيس السابق باراك أوباما قبله.

وسيتمكن الرئيس الأمريكي (الـ46) جو بايدن، وأعضاء الكونجرس وغيرهم من كبار الشخصيات والضيوف البارزين من حضور الحفل من داخل مبنى الكابيتول.

وقالت شرطة الكابيتول إنه سيجري إغلاق الأماكن الخارجية التي كانت مُخصَصة لدخول الأشخاص بتذاكر، وذلك "بسبب الطقس شديد البرودة"، ولذا فإنه حتى لو أراد الجمهور التجمع هناك أثناء أداء ترامب اليمين داخل الكابيتول، فلن يُسمح لهم بذلك.

• ما هي درجة الحرارة المتوقعة في يوم التنصيب؟

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية أن تصل درجة الحرارة إلى نحو -6 درجات مئوية عند الظهر بتوقيت الساحل الشرقي، وهو الوقت الذي سيكون ترامب أدى اليمين فيه، ويُعتبر الطقس الأبرد منذ التنصيب الثاني لريجان، الذي شهد انخفاض درجات الحرارة إلى -14 درجة مئوية.

وستكون درجة الحرارة المُتوقعة، الاثنين، هي نفسها تقريباً التي كانت عليها في واشنطن قبل 64 عاماً، عندما أدى الرئيس السابق جون كينيدي اليمين في درجة حرارة بلغت 5 درجات مئوية، وذلك بعد أن عملت الفرق المعنية طوال الليالي السابقة للحفل على إزالة 8 بوصات من الثلج من المكان.

• كم عدد من يمكنهم حضور حفل التنصيب داخل الكابيتول؟

أفاد إشعار أرسله أحد المساعدين في مجلس النواب إلى مكاتب الكونجرس، بأنه سيجري استبعاد الغالبية العظمى من المقاعد التي كانت مُخصصة لحضور الحفل في الهواء الطلق، وستصبح تلك التذاكر "تذكارية".

ولا يزال المنظمون يقررون ما إذا كان بإمكانهم السماح بدخول الأشخاص الذين لديهم تذاكر في الأقسام 3 و4، التي .كانت ستكون أمام المسرح مباشرة في الخارج، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

ويمكن لقاعة "الروتوندا" أن تستوعب نحو 600 شخص فقط، وفقاً للجنة الكونجرس المشتركة المسئولة عن مراسم التنصيب (JCCIC).

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إن مراسم تنصيبه، الاثنين المقبل، ستقام في داخل مقر الكونجرس، بسبب البرد القارس.

وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" (Truth Social) أن ساحة Capital One Arena، التي يخطط لإقامة تجمع فيها ظهر الأحد، ستكون مفتوحة مرة أخرى الاثنين "للمشاهدة المباشرة لهذا الحدث التاريخي"، ويمكن للساحة استيعاب 20 ألف شخص.

• ماذا عن مراسم حفل التنصيب؟

يبدأ يوم التنصيب بشكل تقليدي بموكب، ينضم فيه الرئيس المنتهية ولايته إلى الرئيس المنتخب في موكب إلى مبنى الكابيتول لحضور مراسم أداء اليمين.

ويحضر الموكب أيضاً نائب الرئيس، ونائب الرئيس المنتخب وزوجاتهم/ أزواجهم، ويرافقهم أعضاء من اللجنة المشتركة لفعاليات التنصيب، ويلي ذلك مراسم أداء اليمين، ثم يلقي الرئيس الجديد خطاب تنصيبه.

ويغادر بايدن وزوجته جيل بايدن، ثم تبدأ مراسم التوقيع، تليها مأدبة غداء، قبل أن يتفقد القائد العام الجديد القوات.

ونشرت نيويورك تايمز تقريراً عن الخروقات التي وقعت بعد تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن ومنها أن الباب الذي كان مقررا أن يدخل منه البيت الأبيض كان مغلقاً.

وأشار ترامب إلى أنه "ربما ينضم إلى الحشود" في ساحة Capital One بعد أن يؤدي اليمين الدستورية.

• هل ستتم مراسم التنصيب كافة؟

أعلن الرئيس المنتخب، الجمعة، أن فعاليات التنصيب الأخرى، بما في ذلك تجمع الأحد، ومشاركته في 3 حفلات مساء الاثنين، ستُقام كما هو مُقرر.

وسيتزامن يوم التنصيب مع يوم مارتن لوثر كينج جونيور (الذي يُحتفل به في ثالث يوم اثنين من شهر يناير)، وهذه هي المرة الثالثة التي يتزامن فيها هذا اليوم مع يوم التنصيب، وكانت المرتين السابقتين في تنصيب الرئيس السابق بيل كلينتون عام 1997، وتنصيب الرئيس السابق باراك أوباما عام 2013.

• ماذا سيقول ترامب في حفل تنصيبه؟

قال الرئيس المنتخب لشبكة NBC News الشهر الماضي إن الموضوع الرئيسي لخطاب تنصيبه سيكون "الوحدة"، موضحاً: "سنتحدث عن الوحدة والنجاح وجعْل بلدنا آمناً وإبعاد من لا يجب أن يتواجدوا في بلادنا".

• متى ستبدأ فعاليات حفل تنصيب؟

أعلنت اللجنة المشتركة للكونجرس لمراسم التنصيب في بيان أن البوابات ستفتح لإجراء عمليات التفتيش الأمنية في الساعة 5 صباحاً بالتوقيت الشرقي (10:00 بتوقيت جرينتش)، مع بدء العروض الموسيقية في نحو الساعة 9:30 صباحاً (02:30 بتوقيت جرينتش).

ستبدأ مراسم الحفل الساعة 11:30 صباحاً (04:30 بتوقيت جرينتش)، فيما تبدأ مراسم أداء اليمين وقت الظهيرة، حيث سيبدأ نائب الرئيس المنتخب جي دي فانس، أولاً ثم يليه ترامب.

• مَن سيحضر حفل التنصيب؟

تمت طباعة أكثر من 220 ألف تذكرة لحضور الفعالية، ومن المقرر أن يحضرها باراك أوباما، وجورج بوش، وبيل كلينتون، بالإضافة إلى زوجاتهم، وعمالقة صناعة التكنولوجيا.

ومن بين الحضور أيضاً الملياردير إيلون ماسك، والرئيس التنفيذي لشركة "ألفابت" ساندر بيتشاي، ومؤسس "أمازون" جيف بيزوس، والرئيس التنفيذي لشركة "أبل" تيم كوك، والرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي" سام ألتمان، والرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" مارك زوكربيرج، الذي يشارك في استضافة حفل استقبال رسمي مساء الاثنين، بحسب "أسوشيتد برس".

ومن المقرر أن تشارك نجمة موسيقى الريف كاري أندروود بعرض فني في حفل التنصيب، في حين ستشارك فرقة الديسكو Village People، والمطربَين كيد روك، وبيل راي سايروس في التجمع الذي سيُقام، الأحد.

كما سيشارك مغني الريف جيسون ألدين وفرقة Rascal Flatts في الحفل الذي سيُقام مساء الاثنين.

وسترسل بكين، لأول مرة، أحد أرفع مسئولي الحزب الشيوعي الحاكم لحضور حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المُنتخَب دونالد ترامب، وفق "واشنطن بوست".

بينما انضمت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية السابقة نانسي بيلوسي، والسيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما إلى قائمة متزايدة من المسؤولين والمشرعين الذين لا يخططون لحضور حفل تنصيب ترامب.

• كيف يمكن مشاهدة مراسم التنصيب؟

ستُبث المراسم مباشرة على العديد من الشبكات التلفزيونية الأميركية، بما في ذلك ABC وCBS وCNN وFox News وMSNBC وNBC وPBS.