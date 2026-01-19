ارتفاع حصيلة قتلى تصادم قطارين في إسبانيا إلى 24 شخصا

ارتفعت حصيلة قتلى تصادم قطارين في جنوب إسبانيا إلى 24 شخصا، حسبما قال رئيس حكومة منطقة الأندلس، خوانما مورينو، اليوم الاثنين.

وذكرت شركة تشغيل السكك الحديدية الإسبانية "رينفي" أن قطارين فائقَي السرعة اصطدما في حوالي الساعة 7:40 مساء (1840 بتوقيت جرينتش) أمس الأحد بالقرب من بلدة أداموز في مقاطعة قرطبة بمنطقة الأندلس.

وأوضحت "رينفي" أن قطارا تابعا لشركة "إيريو" كان يحمل أكثر من 300 شخص وتديره شركة "ترينيتاليا" الإيطالية قد خرج عن مساره واستقر على المسار المجاور. وفي تلك اللحظة بالذات، كان قطار تابع لشركة "رينفي" وعلى متنه حوالي 200 شخص يمر من هناك، فاصطدم بقطار "إيريو" وخرج بدوره عن المسار.

ولم يستبعد مورينو ارتفاعا آخر في عدد القتلى مع استمرار جهود الانتشال.

وقال إن أكثر من 70 شخصا نقلوا إلى المستشفيات، 15 منهم في حالة خطيرة. وذكر مورينو أن عملية تحديد هوية القتلى ستبدأ قريبا.

وقال وزير النقل أوسكار بوينتي إن عربتين من قطار "رينفي" سقطتا في منحدر بسبب قوة الاصطدام.

ولم يعرف بعد سبب الحادث. وقال بوينتي إنه من غير المعتاد أن يقع الخروج عن المسار في مقطع مستقيم من السكة الحديدية تم تجديده مؤخرا.