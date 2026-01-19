الرئيس البرازيلي يدين الهجوم الأمريكي على فنزويلا

أدان الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا توغل الجيش الأمريكي في فنزويلا وخطف رئيسها نيكولاس مادورو باعتباره "فصلا مؤسفا" من شأنه أن يقوض القانون الدولي ويهدد الاستقرار الإقليمي والتجارة ويزيد من تدفقات اللاجئين، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

وكتب لولا في مقال رأي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" اليوم الأحد أن: "هذه أول مرة تتعرض فيها أمريكا الجنوبية لهجوم عسكري مباشر من الولايات المتحدة، رغم أن القوات الأمريكية تدخلت في المنطقة من قبل".

وانتقد القائد اليساري تصرف الولايات المتحدة في أمريكا اللاتينية ودافع عن سيادة شعبها. وكتب: "لن نكون مذعنين لمساعي الهيمنة. إن بناء منطقة مزدهرة وسلمية وتعددية هو المبدأ الوحيد الذي يلائمنا".