عقب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار والاندماج الكامل بين الحكومة السورية وتنظيم "قسد"، تم تعيين عبدالرحمن سلامة، نائب محافظ حلب، محافظًا لمحافظة الرقة.

وأعلن محافظ حلب، عزام الغريب، هذا التعيين عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" يوم الاثنين، حيث قال: "نبارك للأخ الكبير عبدالرحمن سلامة، صديق درب الكفاح ومسيرة التحرير، على تسلمه منصب محافظ الرقة".

كما أثنى الغريب على الجهود القيمة التي بذلها سلامة خلال فترة عمله في محافظة حلب.

يُذكر أن عبدالرحمن سلامة وُلد في عندان بريف حلب عام 1971، وانضم إلى صفوف الكفاح المسلح مع اندلاع الثورة السورية عام 2011، حيث شغل مناصب عسكرية مهمة في حلب.

ويأتي هذا التعيين في إطار الاتفاق الذي تم بين الحكومة السورية وتنظيم "قسد"، والذي ينص على دمج كل المؤسسات المدنية التابعة للتنظيم ضمن مؤسسات الدولة السورية، كما سيتم إدماج عناصر "قسد" كأفراد في وزارة الدفاع السورية، بدلاً من تشكيل كتائب أو ألوية مستقلة كما كان الحال سابقًا.

ويتضمن الاتفاق أيضًا نقل السيطرة على جميع المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز إلى حكومة دمشق.

ومن بين البنود الرئيسية الـ14 في الاتفاق، تسليم محافظتي دير الزور "شرق" والرقة "شمال شرق" إداريًا وعسكريًا للحكومة السورية بشكل فوري.

وجاء هذا الاتفاق بعد عملية عسكرية أطلقها الجيش السوري مؤخراً، استطاع خلالها استعادة مناطق واسعة في شرق وشمال شرق البلاد، وذلك رداً على خروقات "قسد" المتكررة لاتفاقيات سابقة وعدم التزامه بتطبيق بنودها الموقعة قبل 10 أشهر.