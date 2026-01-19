قال فان تيان، المستشار الثقافي لرئيس الوزراء الصيني وعضو معهد البحوث التاريخية والثقافية الصيني، إن الصين تُقدّر الثقافة المصرية تقديرًا كبيرًا، مؤكدًا أن العلاقات بين مصر والصين علاقات تاريخية راسخة، مشبّهًا الرابط بين الدولتين بالرابط بين نهري النيل والنهر الأصفر، بما يجسد عمق الحضارة والاستمرارية عبر العصور.

وأوضح "تيان"، خلال ندوة نظمتها القنصلية الصينية بالإسكندرية بنادي اليخت، بحضور يانج يي، قنصل عام الصين بالإسكندرية، أن مرور سبعين عامًا على العلاقات بين البلدين شهد زيادة واضحة في التبادلات التجارية والاقتصادية، بجانب تنامي الشراكات الفنية والثقافية، بما يعكس ما تمتلكه الدولتان من قوة حضارية نابعة من تاريخ عريق ومؤثر.

وأشار إلى شغف الشعب الصيني بالتعرف على الثقافة المصرية، وحرصه على اكتشاف ملامحها المتنوعة، مؤكدًا أن الحضارتين المصرية والصينية تمتلكان خصائص مشتركة تقوم على الاستمرارية والتجدد.

وأشاد المستشار الثقافي لرئيس الوزراء الصيني بالمتحف المصري الكبير، مؤكدًا أنه لا يمثل مجرد متحف لعرض الآثار، بل منصة عالمية لعرض الثقافة المصرية، موضحًا أن الرئيس الصيني شي جين بينج وجّه خطاب تهنئة بمناسبة افتتاح المتحف، أعقبه تأكيد على عمق العلاقات المصرية - الصينية واستمرارها.

وأضاف أن من أبرز ملامح الفنون الصينية اهتمامها بالطبيعة، خاصة في فنون الرسم والأعمال الفنية المختلفة، معتبرًا أن هذا التقارب الثقافي يفتح آفاقًا أوسع للتعاون الفني والحضاري بين الشعبين.