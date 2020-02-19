الجيش اليمني يعلن مقتل واصابة العشرات من الحوثيين غربي البلاد

أعلن الجيش اليمني، مساء الثلاثاء، مقتل وإصابة العشرات من مسلحي جماعة أنصار الله الحوثية في محافظة الحديدة، غربي البلاد.

وقالت ألوية العمالقة في بيان صحفي، إن العشرات من ميليشيا الحوثي قتلوا خلال عملية تصدي القوات المشتركة لهجومين شرق مدينة الدريهمي بمحافظة الحديدة، حيث تم إسقاط طائرة مسيرة حوثية وتدمير دبابة في منطقة الشجن شرق الدريهمي.

وبحسب البيان، "صعدت الميليشيا الحوثية عملياتها العسكرية في الوقت الذي تقوم فيه دانييلا كروسلاك، نائبة المبعوث الأممي إلى اليمن، بزيارة نقاط الرقابة الأممية في الحديدة واللقاء مع ضباط الارتباط لمناقشة إنجاح عملية السلام".

من جانبهم، اتهم الحوثيون من وصفوهم بـ "قوى العدوان"، في إشارة إلى قوات الجيش الحكومي، باستهداف قرية الشجن بمديرية الدريهمي بسبع قذائف مدفعية.

وقالت قناة المسيرة الفضائية الناطقة باسم الحوثيين، إن:"قوى العدوان نفذت زحفاً على مدينة الدريهمي المحاصرة من ثلاث مسارات استمر لساعات في خرق واضح لاتفاق الحديدة"، وأن "أكثر من 35 مدرعة وآلية ودبابة واحدة ساندت الزحف على المدينة".