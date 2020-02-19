 التحالف: لا تسامح مع محاولة تقويض الأمن بالمهرة اليمنية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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التحالف: لا تسامح مع محاولة تقويض الأمن بالمهرة اليمنية

الرياض - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 19 فبراير 2020 - 1:25 ص | آخر تحديث : الأربعاء 19 فبراير 2020 - 1:25 ص

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده المملكة العربية السعودية، دعمه لجهود الحكومة اليمنية، مشدداً على عدم التسامح مع محاولات تقويض الأمن في محافظة المهرة اليمنية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي في بيان له مساء أمس الثلاثاء: "ندعم جهود الحكومة اليمنية في التصدي لجماعات الجريمة المنظمة والتهريب ومحاولات تقويض الأمن والاستقرار بمحافظة المهرة".

واعتبر المالكي أن "محاولات جماعات الجريمة المنظمة والتهريب بمحافظة المهرة تشكل خطرا أمنيا حقيقيا يقوض جهود الحكومة اليمنية الشرعية في فرض الأمن والاستقرار بالمحافظة".

وأوضح المالكي أن "بعض الشخصيات المعروفة بالمحافظة والمتزعمة لجماعات الجريمة المنظمة والتهريب حاولت أمس الاثنين تعطيل جهود الأجهزة الأمنية الحكومية بوقف وضبط عمليات التهريب بالمحافظة"، مشيرا إلى أنها "سعت لتسهيل هذه العمليات باستخدام العنف والقوة المميتة باستهداف الوحدات الأمنية وقوات التحالف للمحافظة على مصالحها التخريبية".

وكانت السلطات المحلية بمحافظة المهرة أعلنت عن وقوع اشتباكات أول أمس الاثنين، بين عناصر من قوات الأمن في المحافظة مع مجموعة من العناصر الخارجة عن القانون والتي تقوم بعمليات التهريب، على الطريق المؤدي إلى منفذ شحن البري.


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