الاتحاد الأوروبي بصدد مضاعفة التمويل المخصص لآلية كوفاكس لتوزيع لقاح كورونا

أفادت مصادر بالاتحاد الأوروبي أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين ستعلن عن زيادة هائلة في المساهمات لآلية "كوفاكس" المعنية بالتوزيع العادل للقاحات كورونا، حيث تسعى الدول الغربية إلى أن تنفي عن نفسها الاتهامات بأنها تكدس جرعات اللقاحات المضادة لكوفيد- 19.



ووفقا لمصادر الاتحاد الأوروبي، ستتعهد فون دير لاين بتقديم 500 مليون يورو أخرى (608 ملايين دولار) لصالح آلية "كوفاكس" خلال قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى المقررة اليوم الجمعة. وستكون المساهمة الجديدة 300 مليون في شكل منح، و 200 مليون في شكل قروض أو ضمانات تدعمها موازنة الاتحاد الأوروبي.



وبالإضافة إلى ذلك، سيكون هناك التزام جديد بقيمة 100 مليون يورو من المساعدات العينية لحملات التطعيم مع المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، حسبما أفادت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).



وتعهدت مؤسسات الاتحاد الأوروبي بتقديم 500 مليون يورو للمبادرة العام الماضي، بالإضافة إلى التعهدات الفردية من الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة.