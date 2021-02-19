روسيا تشيد بقرار واشنطن إلغاء مطالبتها بإعادة فرض عقوبات على إيران

قال مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف إن قرار الإدارة الأمريكية الجديدة بإلغاء مطالبة فريق الرئيس السابق دونالد ترامب بإعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران، يعد بمثابة علامة جيدة تُظهر التزام واشنطن باستعادة العمل الطبيعي للاتفاق النووي.

وقال أوليانوف في تصريح لوكالة /سبوتنيك/ الروسية للأنباء اليوم الجمعة: هذه علامة جيدة تؤكد أن الولايات المتحدة ملتزمة باستعادة الأداء الطبيعي لخطة العمل الشاملة المشتركة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن القائم بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز أن واشنطن سحبت طلب إدارة ترامب باستخدام آلية لإعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران.