المعاهد الأزهرية: نماذج استرشادية لامتحانات المرحلة الثانوية للفصل الدراسي الأول

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية أنه سيصدر نماذج استرشادية لامتحانات الفصل الدراسي الأول للمرحلة الثانوية، وذلك في خطوة للتيسير على الطلاب وتدريبهم على اداء الامتحانات والمقرر انطلاقها يوم السبت الموافق 27 من الشهر الجاري.

وأوضح قطاع المعاهد الأزهرية في بيان اليوم الخميس، أنه سيتم إتاحة النماذج الاسترشادية على صفحته الرسمية على الفيس بوك،

كما قام القطاع بتخصيص الرابط https://www.azhar.eg/seatsno.html للاستعلام عن أرقام الجلوس.

وكان وكيل الأزهر الدكتور محمد الضويني قد أعلن جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية بالمعاهد الأزهرية لعام 2020/2021، وذلك خلال البث التفاعلي الذي عقده المركز الإعلامي للأزهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي للإجابة عن استفسارات الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور بشأن قواعد وإجراءات الامتحانات، علمًا بأن التلاميذ المكفوفين سيؤدون امتحاناتهم شفويًّا في المواد المقررة عليهم.