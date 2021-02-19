رئيس الوزاء البريطاني يريد تقليص الوقت اللازم لتطوير اللقاحات بمقدار الثلثين

أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن رغبته في أن يدعم قادة العالم جهود تسريع أوقات تطوير اللقاحات إلى 100 يوم -وهو ثلث الوقت تقريبا الذي انقضى منذ ظهور الفيروس وانتاج أول جرعة من لقاح فيروس كورونا.

وجاء في بيان للحكومة البريطانية قبيل قمة لمجموعة السبع عبر الفيديو اليوم الجمعة أن "تطوير لقاح لفيروس كورونا خلال 300 يوم تقريبا كان إنجازا عالميا ضخما وغير مسبوق".

وأضاف البيان أن "تقليص وقت تطوير لقاحات للأمراض الجديدة إلى 100 يوم سينقذ أرواحا لا تعد ولا تحصى في الأزمات الصحية المستقبلية".

وتتولى بريطانيا هذا العام رئاسة مجموعة الاقتصادات السبع الكبرى. ويريد جونسون استغلال رئاسة بلاده لبدء تعاون أوثق بشأن توزيع لقاحات فيروس كورونا.

وقال جونسون، وفقا لبيان الحكومة: "إن تطوير لقاحات قابلة للاستخدام لفيروس كورونا يوفر احتمالا مشوقا للعودة إلى الحياة الطبيعية، لكن يجب ألا نكتفي بما حققناه".

وأضاف "كقادة لمجموعة السبع يجب أن نقول اليوم: لن يحدث ذلك مرة أخرى أبدا".

كما أكد جونسون أن بريطانيا ستشارك غالبية أي فائض مستقبلي من اللقاح مع مبادرة كوفاكس المدعومة من الأمم المتحدة والتي توزع اللقاحات بشكل عادل بين أغنى وأفقر الدول.