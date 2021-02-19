المفوضية الأوروبية تصادق على استمرار تدفق البيانات مع بريطانيا

قررت المفوضية الأوروبية استمرار تدفق البيانات الشخصية بين دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا حتى بعد خروجها منه دون أية مشاكل.



وصادقت المفوضية اليوم الجمعة على شهادة تفيد بأن مستويات حماية البيانات في بريطانيا مكافئ لما يطبق في دول الاتحاد الأوروبي.



وقالت المفوضية إنه لذلك شرعت سلطات بروكسل في تطبيق هذا الإجراء حتى يستمر تدفق البيانات بين الجانبين في المستقبل بلا عوائق.



وتستمر المرحلة الانتقالية قبل الخروج النهائي لبريطانيا من عضوية الاتحاد حتى نهاية يونيو المقبل.



وقالت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيرا جوروفا: "إن ضمانات نقل البيانات الشخصية بحرية وأمان أمر ضروري للشركات والمواطنين على ضفتي القناة الإنجليزية".



وكانت بريطانيا خرجت من عضوية الاتحاد الأوروبي دون أن تغادر مؤسسة حماية البيانات الأوروبية.



ومن أجل استمرار تدفق البيانات دون عوائق بدءا من تموز/ يوليو فصاعدا فلا يزال يتعين على دول الاتحاد الموافقة على توصية المفوضية بذلك.



ويجب أن يتم الحصول على رأي مجلس حماية البيانات الأوروبي أولا.



وبعد أربع سنوات ينبغي التحقق من مستوى حماية البيانات في بريطانيا مرة أخرى.