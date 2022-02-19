الأمن يكشف ملابسات فيديو تعدى أشخاص على مسن بالغربية ويضبط مرتكبى الواقعة

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، يظهر خلاله تعدي 3 أشخاص على مسن بالضرب حال سيره بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة زفتى بالغربية.

وبفحص الفيديو تمكنت الأجهزة بمديرية أمن الغربية من تحديد المجنى عليه وتبين أنه (عامل خردة، مقيم بمحافظة الدقهلية) وباستدعائه وسؤاله اتهم 3 أشخاص بالتعدى عليه بالضرب دون حدوث إصابته حال تواجده بالشارع المشار إليه للعمل بجمع الخردة.

أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم (3 أشخاص، مقيمين بدائرة مركز شرطة زفتى).

وبتقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة بقصد المزاح.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.