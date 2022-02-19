 مياه الفيوم: رفع حالة التأهب لمواجهة أية تجمعات لمياه الأمطار - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مياه الفيوم: رفع حالة التأهب لمواجهة أية تجمعات لمياه الأمطار

مصطفى البنا
نشر في: السبت 19 فبراير 2022 - 12:05 ص | آخر تحديث: السبت 19 فبراير 2022 - 12:05 ص

أعلن المهندس محمد عبدالجليل النجار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، رفع حالة التأهب والاستعدادات القصوى لمواجهة أية تجمعات لمياه الأمطار نتيجة الطقس السيئ والذي تنبأت به هيئة الأرصاد الجوية.

وكلف رئيس الشركة، رؤساء القطاعات ومديري الفروع والصيانة بالمتابعة لحظة بلحظة، لأماكن تجمع مياه الأمطار والتحرك الفوري لسحبها من الشوارع عن طريق سيارات رفع المياه والسيول والبدلات.

وشدد على ضرورة التأكد من استمرارية العمل داخل محطات الرفع والمعالجات عن طريق الديزل، وجاهزية العمال وتواجدهم بورديات العمل الليلية.

كما كلف أيضا مسئولي الخط الساخن برصد أماكن تجمع مياه الأمطار ومتابعتها أولا بأول لإمكانية تحرك سيارات الكسح لمواقع العمل.

ويمكن الإبلاغ عن طريق الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي.

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