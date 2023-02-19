بدء عزاء الكاتب الصحفي مرسي عطا الله بمسجد المشير طنطاوي

بدأ منذ قليل، عزاء الكاتب الصحفى مرسي عطا الله رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، بمسجد المشير طنطاوي بقاعة السلام في التجمع الخامس، الذى وافته المنية الثلاثاء الماضى، عن عمر 80 عاما، بعد صراع مع المرض وهو يتلقى العلاج خارج البلاد.



واستقبلت مؤسسة الأهرام، أمس الأول، جثمان الكاتب الصحفى مرسي عطا الله، قادما من مطار القاهرة، بحضور رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبدالصادق الشوربجى، ورئيس مجلس إدارة الأهرام عبدالمحسن سلامة، ورئيس تحرير بوابة الأهرام والأهرام المسائى ماجد منير، ورئيس تحرير الأهرام علاء ثابت.



وكان الكاتب الصحفى مرسي عطا الله ولد عام 1943 بمحافظة الغربية، وشغل العديد من المناصب الصحفية المرموقة، حيث عمل كصحفى ورئيس سابق لمجلس إدارة جريدة الأهرام، وكان رئيسا سابقا لنادى الزمالك عام 2005، ورئيس التحرير المؤسس لجريدة الأهرام المسائى، ورئيس تحرير سابق لمجلة الزمالك.