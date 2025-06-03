ألقى ميجيل كاردوسو، مدرب صنداونز، اللوم على لاعبيه بعد خسارة بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام بيراميدز.

وقال كاردوسو في تصريحات نقلتها sabcsport: "البداية السيئة لفريقه في نهائي دوري أبطال أفريقيا كلفتنا خسارة اللقب".

وأضاف: "لست فخورًا بكل ما فعلناه حتى اللحظة التي وصلنا فيها إلى المباراة النهائية، ولكن في الوقت نفسه أعتقد أن شيئًا ما كان مفقودًا بالنسبة لنا لنكون في المستوى الذي نحتاجه من أجل الفوز".

وأكمل: "إن الأمر لا يتعلق بمن كان الأفضل أو من كان الأسوأ، لأنه عندما يكون هناك فائز فهذا يعني أنه كان أفضل، ولكن ما أشعر به هو أنه في بعض اللحظات لم نجد طريقة للتنافس على المستوى الذي كان ينبغي لنا أن نتنافس عليه للفوز بالكأس".

وفسر سبب صعوبة اللعب ضد فرق شمال أفريقيا قائلًا: "لأن هذه الفرق تتنافس على مستوى عالٍ جدًا، وكل مواجهة حاسمة تُغير مجرى حياتهم، وكل كرة يقاتلون عليها بكل طاقتهم".

وتابع: "في بعض اللحظات شعرت أن هناك شيئًا مفقودًا من جانبنا، حتى تظهر الطريقة التي نلعب بها بشكل أكبر على أرض الملعب، لأنني لا أعتقد أننا أسوأ في لعب كرة القدم من بيراميدز، وأعتقد أن هذا ظهر في المباراتين".

وأنهى: "لكن بيراميدز كان واثقًا جدًا وقادرًا جدًا على التمركز بطريقة منعتنا من اللعب بالطريقة التي أردناها، ولكن الأهم من ذلك كله أنهم ضحوا بحياتهم في كل كرة لعبوا عليها، وهذا، على هذا المستوى، يصنع الفارق في بعض الأحيان".