السجن المشدد 3 سنوات للمتهم بابتزاز فتاة بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل وباسم يسري جاويش وطارق أحمد الحلواني، وأمانة سر محمد عفت وأحمد نصر، حكمها في القضية رقم 23458 جنايات مركز شرطة بلبيس لسنة 2022، بمعاقبة شاب بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات؛ لاتهامه بتهديد فتاة بصور خاصة بها لأجل الحصول على مبالغ مالية، وكان التهديد مصحوبًا بطلب إقامة علاقة جنسية مع المجني عليها.

كانت جهات التحقيق قررت إحالة المتهم محمد ص م غ، إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بأنه في يوم 17 فبراير من العام الماضي، وبدائرة مركز شرطة بلبيس، قد هدد المجني عليها م أ م م، بصور خاصة بها لأجل الحصول على مبالغ مالية، وكان التهديد مصحوبًا بطلب إقامة علاقة جنسية مع المجني عليها.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم قد هدد المجني عليها بإفشاء أمور خادشة للحياء وهي افشاء الصور المتحصل عليها بالجريمة محل الاتهام من أجل حملها على القيام بعمل متمثلًا في دفع مبالغ مالية وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب إقامة علاقة جنسية مع المجني عليها على النحو المبين بالتحقيق.