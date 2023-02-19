سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من القبض على ربة منزل وابنتها، لاتهامهما بتعذيب طفلة بمنطقة الوراق، وذلك بعد تداول فيديو على تطبيق الوتساب.

وكشفت التحريات أن المتهمتين -ربة منزل وابنتها لها معلومات جنائية- مقيمتان بالوارق، أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بزعم تأديب الطفلة، 8 سنوات - مقيمة بالعقار محل سكنهما"، بناء على طلب والدتها "جارة المتهمتين وتربطها علاقة صداقة بهما".

وبفحص هاتف إحدى المتهمتان تبين إحتوائه على عدة مقاطع أخرى تتضمن قيامهما بتعذيب شقيقي الطفلة المشار إليها سن 10 و4 سنوات، وبمواجهتها بتلك المقاطع أيدت ارتكابها بناءً على رغبة والدة الأطفال لتأديبهم وتقويم سلوكهم، وبسؤال والدة الأطفال، أيدت اعترافات المتهمتين.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.