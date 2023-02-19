بدء التوقيع على المصفوفة الزمنية المُحدثة لاتفاق سلام السودان في جوبا بحضور البرهان وكير

بدأ منذ قليل، التوقيع على المصفوفة الزمنية المُحدثه لاتفاق سلام السودان بين الحكومة السودانية وأطراف العملية السلمية.

ويوقع نيابه عن حكومة دولة السودان، الفريق أول شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة، فيما يوقع قادة الحركات المسلحة المنضمة للاتفاق.

ويأتي ذلك بحضور كلً من رئيس مجلس السياده السوداني الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان، ورئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت، ومستشار الرئيس سلفاكير للشؤون الأمنية رئيس لجنة الوساطة الفريق توت قلواك، ووزير الخارجية ماييك ايى دينق، وسفير السودان لدي جنوب السودان، جمال عبد المجيد وأعضاء السفارة السودانية، وعدد كبير من قادة البلدين.