تحتفل مدينة الإنتاج الإعلامي باليوبيل الفضي ومرور 25 عاماً على تأسيسها، وذلك مساء السبت المقبل بقاعة الاحتفالات بالمدينة.



ومن المنتظر أن يشهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي، وكذلك نخبة من رجال السياسة والشخصيات العامة، إضافة إلى عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين.



وتشهد الاحتفالية أيضا تكريم عدد من الفنانين والمخرجين والمنتجين، وكبار كتاب الدراما الذين أثروا بأعمالهم الفنية الخالدة التي أنتجتها المدينة "على مدار تاريخها" الشاشات العربية والمصرية، وأثرت في وجدان المشاهد العربي من الخليج للمحيط.



كما سيتم أيضا تكريم رؤساء مجالس إدارات المدينة السابقين الذين لم يدخروا جهداً في خدمة هذا الكيان الضخم، وتركوا بصمات كبيرة ساهمت في نجاح المدينة على مدار الـ25 عاما لتكن الصرح الإعلامي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، وأحد عناصر القوى الناعمة للجمهورية.