بلينكن: عازمون على بذل كل مافي وسعنا في الإنقاذ والإغاثة بعد زلازل تركيا

صرح وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، اليوم الأحد، بأن بلاده عازمة على بذل كل ما في وسعها من أجل المساهمة في أعمال الإنقاذ والإغاثة بعد الزلازل التي ضربت تركيا في السادس من الشهر الجاري.

وقال بلينكن إنه شعر بحزن عميق إزاء الدمار الذي شاهده في منطقة الزلزال جنوبي تركيا.

جاء ذلك في تغريدة نشرها بلينكن عبر تويتر حول جولته مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، إلى المناطق المتضررة من الزلزال، بحسب وكالة الأناضول للأنباء.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، توجه الوزيران بلينكن وتشاووش أوغلو إلى ولاية هطاي التركية للاطلاع على الأضرار الناجمة عن الزلزال.

كانت الزلازل التي ضربت في السادس من الشهر الجاري جنوبي تركيا وشمالي سوريا قد خلفت خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

كان بلينكن قد وصل في وقت سابق اليوم الأحد إلى قاعدة "إنجرليك" الجوية، في مدينة "أضنة" جنوبي تركيا "لرؤية الجهود الأمريكية المباشرة لمساعدة السلطات التركية".

يشار إلى أن تشاووش أوغلو، قد صرح مؤخرا أن جدول الأعمال سيضم أيضا التوسيع المقترح لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ليشمل السويد وفنلندا، بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية.

وذكرت تركيا في وقت سابق أنها ربما تعطي الضوء الأخضر لانضمام فنلندا وحدها.

ومن المقرر أن يجري الوزيران محادثات في أنقرة غدا الاثنين.

وهذه أول زيارة لبلينكن إلى تركيا، بوصفه وزيرا للخارجية، بعد عامين من توليه منصبه.