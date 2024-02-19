هل ينجح بايدن بتمرير مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 60 مليار دولار؟

ويُعد الاستيلاء على "أفدييفكا"- وهي بوابة لعاصمة دونيتسك الإقليمية في الشرق الخاضعة للسيطرة الروسية- أولى المكاسب الروسية المهمة منذ استيلائهم على باخموت المجاورة في مايو الماضي.

وجاء في بيان للبيت الأبيض أن "الجيش الأوكراني أجبر على الانسحاب من أفدييفكا بعد أن اضطر الجنود الأوكرانيون إلى ترشيد استخدام الذخيرة بسبب تضاؤل الإمدادات نتيجة لتقاعس الكونغرس عن التحرك".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، صادق مجلس الشيوخ على حزمة مساعدات خارجية بقيمة 95 مليار دولار- تشمل 60 مليار دولار لأوكرانيا- بعد شهور من السجالات السياسية. لكنها لا تزال تواجه معركة شاقة في مجلس النواب، حيث يوجد انقسام بين أعضائه من الحزب الجمهوري حول المسألة.

وقال بايدن مخاطباً الصحفيين في أعقاب مكالمة هاتفية أجراها مع زيلينسكي السبت: "الشعب الأوكراني قاتل ببسالة وبطولة، وقد وضعوا الكثير على المحك، وأجد أن الفكرة بأن علينا أن نتخلى عنهم الآن، عندما تنفذ الذخيرة لديهم، هي فكرة سخيفة".

ومضى قائلاً: "أجد أن الأمر منافي للأخلاق، ومناقض لكل ما نمثله كدولة. ولذا فإنني سأواصل النضال إلى أن نحصل لهم على الذخيرة التي يريدونها والقدرات التي يحتاجونها لحماية أنفسهم."

من جانبه، حث الرئيس الأوكراني أيضاً المشرعين الأمريكيين على الموافقة على الحزمة المالية.