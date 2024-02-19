عضو الفريق القانوني لفلسطين: ركزنا على كل الأبعاد القانونية الخاصة بعدم مشروعية الاحتلال

قالت عضو الفريق القانوني لفلسطين الدكتورة نميرة نجم، إنّ الفريق ركز أمام محكمة العدل الدولية اليوم، على كل الأبعاد القانونية الخاصة بعدم مشروعية الاحتلال.

وأضافت «نجم»، في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء الاثنين: «في هذه الظروف التي نرى فيها الضحايا الفلسطينيين يقعون يوميا، كان مهما أن نقدم مذكرة متكاملة الأركان تشمل حق تقرير المصير ومعاناة الشعب الفلسطيني».

وأشارت إلى أن «الفريق يطلب من محكمة العدل الدولية الإعلان عن عدم مشروعية الاحتلال الإسرائيلي الذي طال وجود في الأراضي المحتلة»، قائلة إنه «عرض ما يتعرض له الفلسطينيون، بما في ذلك الخرائط والمراحل المختلفة لتطور القضية الفلسطينية، منذ نهاية الانتداب البريطاني إلى اليوم».

وأكملت: «على مدار تلك الفترة تدهورت حقوق الفلسطينيين وجرى إنكار حق تقرير المصير، حيث نأمل في الخروج برأس استشاري قوي يدعم الجمعية العامة للأمم المتحدة في التحرك لإنهاء الاحتلال، وعرضنا صورا كاملة منذ نكبة 1948 إلى الحرب على غزة لنوضح الوضع المأساوي على الأرض وما يقوم به جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين».