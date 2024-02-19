وزير خارجية فلسطين: استقلال دولتنا يضمن أن يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون جنبا إلى جنب في سلام وأمن

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن بلاده تسعى للحصول على حقوق شعبها وبينها استقلال الدولة وفقًا لحدود 1967 وفقًا للقانون الدولي.

جاء ذلك خلال جلسة استماع علنية أمام محكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، اليوم الاثنين.

وأضاف أن هذا المسار يتيح أن يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون جنبًا إلى جنب في سلام وأمن، مشددًا على أن فلسطين تسعى إلى السلام.

وأكّد أن فلسطين تأمل أن يتم تطبيق القانون الدولي، لأنّ بدون ذلك سيتواصل هذا الاختراق للقانون الدولي من خلال استمرار الاحتلال.

وعبر عن ثقته في أن حقوق الشعب الفلسطيني ستتم مراعاتها، موضحًا أن العدل الدولية يمكن أن تساهم في احترام القانون الدولي.

وذكر أن الشعب الفلسطيني عانى لعقود طويلة حتى الوقوف أمام محكمة العدل الدولية، مطالبا المحكمة بتأكيد حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم والإعلان عن أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني ويجب أن ينتهي بشكل فوري ودون أي شروط.