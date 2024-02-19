إزالة 9 حالات تعدٍ على أراضٍ زراعية وأملاك الدولة بقرى المنيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتأكيد المتابعة المستمرة والوقوف الفوري لكل أشكال التعدي ومخالفة القوانين المنظمة للبناء، مشددًا على رصد المخالفة والتعامل الفوري معها وإحالة المخالفين للنيابة.

من جانبه أعلن عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، أن قرى المنيا شنت حملات مكثفة لإزالة كل التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

فيما تم رصد وتنفيذ إزالة فورية لـ9 حالات تعدٍ بالبناء المخالف على أراضٍ زراعية، وأملاك الدولة بمساحة 1246 مترًا، بقرى "البرجاية ونزلة حسين وتله، وطوخ الخيل وبني أحمد".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للقضاء على البناء العشوائي وتنفيذ سلطة القانون، فيما أشرف على الحملات نواب رئيس مركز ومدينة المنيا، ورؤساء المجالس المحلية وقسم التنظيم.

وفي سياق آخر رفعت الوحدات القروية بمركز المنيا "نزلة حسين- طوخ الخيل- حي شمال"، 60 طن مخلفات وتراكمات من جميع نقاط التجمع والشوارع الرئيسية والفرعية في الفترة المسائية، ونقلها إلى المقالب العمومية بالظهير الصحراوي حفاظًا على الصحة العامة.

وأكد رئيس مركز ومدينة المنيا بمتابعة، وتكثيف أعمال النظافة بالقرى والأحياء لرفع كفاءتها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.