محافظ دمياط: استكمال أعمال الرصف لمنطقة المجمع الإسلامي بالسنانية

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استكمال أعمال الرصف ببلاطات الإنترلوك بمنطقة المجمع الإسلامي في منطقة السنانية، حيث يأتي ذلك ضمن مشروع تطوير المناطق غير المخططة الذي شهدته 7 مناطق بمدينة دمياط، بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية.

وأوضح بيان أصدرته الدكتورة منال عوض، اليوم الإثنين، أن المناطق التي يتم استكمالها هي «المنطقة القديمة، الأعصر، السيالة، السنانية، شط الملح، غيط النصارى، المنيا».

وأشارت إلى أنه تم الدفع بالمعدات اللازمة لتمهيد المنطقة، و استكمال الأعمال وذلك للتنفيذ وفقًا للجداول الزمنية المحددة، لافتة إلى أن المشروع تضمن رفع كفاءة شبكات المرافق بتلك المناطق، والرصف بالأسفلت للشوارع الرئيسية، وبالإنترلوك للشوارع الفرعية.

ويأتي ذلك لتحقيق التطوير الشامل والتنمية بالمدينة، وأن تلك المناطق لم تشهد أي أعمال تطوير منذ سنوات طويلة.

ولفتت المحافظ إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار خطة المحافظة لتطوير شبكات المرافق والطرق بجميع المناطق.