سفن قتالية روسية تصل الهند لإجراء مناورات بحرية متعددة الأطراف

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن الطراد الصاروخي "فارياج" التابع للبحرية الروسية والفرقاطة "مارشال شابوشنيكوف" وصلا إلى الهند للمشاركة في النسخة الثانية عشرة من التمرين البحري متعدد الأطراف «ميلان 2024».

وقالت وزارة الدفاع الروسية - في بيان لها، أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية - "وصلت إلى ميناء فيساخاباتنام في جمهورية الهند، مجموعة من السفن البحرية التابعة لأسطول البحرية الروسية في المحيط الهادئ، مكونة من طراد صواريخ ناخيموف الصاروخي "فارياج" والفرقاطة "مارشال شابوشنيكوف"، للمشاركة في المناورات البحرية الدولية المتعددة الأطراف "ميلان 2024".

وستستمر زيارة البحارة الروس إلى الهند أكثر من أسبوع.. وأضافت وزارة الدفاع أن الطواقم الروسية ستشارك في المكونات الساحلية والبحرية للتدريبات وكذلك في الفعاليات البروتوكولية والثقافية والرياضية.

وأفادت بأن الطراد الصاروخي الروسي "فارياج" سيشارك في المناورات البحرية، بينما ستواصل الفرقاطة "مارشال شابوشنيكوف" تحقيق أهداف الانتشار لمسافات طويلة بعد تجديد الإمدادات.

وتابعت وزارة الدفاع الروسية في بيانها قائلة إن زيارة السفن القتالية التابعة للأسطول الروسي في المحيط الهادئ "ستكون بمثابة خطوة عملية أخرى في تعزيز الثقة المتبادلة وتطوير التعاون البحري مع القوات البحرية للدول الأجنبية".