كوريا الجنوبية تطرح سندات مدتها 30 سنة

طرحت كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، عقود آجلة للسندات الحكومية أجل 30 عاما؛ للتداول في سوق السندات المحلية بهدف مساعدة المستثمرين على تحسين إدارتهم لمخاطر التغير في أسعار الفائدة.

وقالت وزارة الاقتصاد والمالية الكورية الجنوبية، إنها أول عقود آجلة لسندات حكومية يتم طرحها منذ 2008، عندما طرحت عقودا آجلة لسندات خزانة مدتها 10 سنوات.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن الوزارة، القول إن الطرح الآخير لهذه العقود يستهدف منح المستثمرين في السوق أداة فعالة للتحوط ضد مخاطر تذبذب أسعار الفائدة على السندات طويلة الأجل، وتنشيط سوق السندات.

وبحسب البيانات الرسمية زادت الطروحات الحكومية من السندات أجل 30 سنة بشدة حتى أصبحت تمثل حوالي 76% من إجمالي السندات الحكومية الكورية الجنوبية طويلة الأجل.