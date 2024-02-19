أمريكا تطرح مشروع قرار لمجلس الأمن يدعم هدنة مؤقتة في غزة بأقرب وقت ممكن

طرحت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الاثنين، مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يدعم وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار في غزة خلال أقرب وقت ممكن.



وبحسب نص المسودة الذي اطلعت عليه «رويترز»، نوهت واشنطن أن «أي هجوم بري كبير على مدينة رفح الفلسطينية، سيؤدي إلى مزيد من الضرر للمدنيين وتشريدهم بشكل أكبر، بما في ذلك احتمال نزوحهم إلى دول مجاورة».



وحذرت من أن «هذه الخطوة ستكون لها آثار خطيرة على السلام والأمن الإقليميين»، مشددة على أن «هذا الهجوم البري الكبير لا ينبغي أن يستمر في ظل الظروف الحالية».



ولم يتضح على الفور متى أو ما إذا كان سيتم طرح مشروع القرار للتصويت.



وهدّدت الولايات المتّحدة، بوأد مشروع قرار جديد في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى «وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية» في قطاع غزة، وذلك بعدما طلبت الجزائر التصويت عليه الثلاثاء المقبل.



وأعلنت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن ليندا توماس جرينفيلد، الأحد، رفض بلدها لمشروع قرار جزائري مقترح يدعو لوقف إطلاق نار في قطاع غزة.



ونقل بيان للبعثة الأمريكية عن توماس جرينفيلد القول إن المشروع المقترح «لن يحقق النتائج التي ستحققها الصفقة بل قد يتعارض معها».



وأضافت أن الولايات المتحدة لا تؤيد التصويت لصالح مسودة مشروع القرار الجزائري وإذا طرح للتصويت بصيغته الحالية فلن يتم اعتماده.