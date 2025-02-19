كلوب بروج يفوز بثلاثية أمام أتالانتا ويتأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

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فجر كلوب بروج البلجيكي مفاجأة مدوية بإقصاء أتالانتا الإيطالي، من الملحق المؤهل لدور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مساء الثلاثاء.

وأسقط كلوب بروج نظيره الإيطالي بالفوز 3 / 1 في معقل أتالانتا بمدينة بيرجامو، ليتأهل الفريق البلجيكي بعد فوزه ذهابا بنتيجة 1 / 0 الأسبوع الماضي.

وتقدم كلوب بروج بثلاثة أهداف في الشوط الأول سجلها شمس الدين طالبي "ثنائية" وفيران جوتلا في الدقائق 3 و27 و45+3.

وقلص نادي أتالانتا بطل الدوري الأوروبي في الموسم الماضي الفارق بهدف وحيد سجله أديمولا لوكمان في الدقيقة 46.

وأكمل الفريق الإيطالي المباراة بنقص عددي بعد طرد لاعبه رافائيل تولوي في الدقيقة 87.

وينتظر كلوب بروج في القرعة التي ستقام يوم الجمعة مواجهة إما أستون فيلا الإنجليزي أو ليل الفرنسي اللذين تأهلا مباشرة ضمن أول 8 فرق في جدول الترتيب بمرحلة الدوري.