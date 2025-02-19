 بريطانيا: التعليم حق للأطفال الفلسطينيين في القدس الشرقية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بريطانيا: التعليم حق للأطفال الفلسطينيين في القدس الشرقية

لندن- بترا
نشر في: الأربعاء 19 فبراير 2025 - 10:41 م | آخر تحديث: الأربعاء 19 فبراير 2025 - 10:41 م

أعربت وزيرة الدولة لشئون التنمية في وزارة الخارجية البريطانية، أنيليز دودز، عن قلقها العميق بشأن الوضع الحالي للأطفال الفلسطينيين في القدس الشرقية، مؤكدة أهمية التعليم باعتباره حقاً أساسياً لهم، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وقالت "دودز"، على منصة "إكس"، إن التعليم ضروري للأطفال الفلسطينيين في القدس الشرقية، والذي تقدمه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).

وأضافت أن "القرار الإسرائيلي بإغلاق مدارس الأونروا وإخلاء مركز قلنديا بشكل فوري مقلق للغاية، ويجب استمرار حصول الأطفال على التعليم بلا انقطاع".

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