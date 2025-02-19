 الأهلي بدون 4 لاعبين أمام الزمالك.. شوبير يوضح الموقف - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأهلي بدون 4 لاعبين أمام الزمالك.. شوبير يوضح الموقف

زيـاد الميرغني
نشر في: الأربعاء 19 فبراير 2025 - 3:09 م | آخر تحديث: الأربعاء 19 فبراير 2025 - 3:09 م

أكدت قناة النادي الأهلي، جاهزية معظم لاعبي الفريق لمواجهة الزمالك المرتقبة في الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ15 من البطولة.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير عبر قناة الأهلي أن الفريق سيدخل اللقاء بصفوف شبه مكتملة، باستثناء غياب كل من يحيى عطية الله، كريم فؤاد، ياسر إبراهيم، ورضا سليم، الذي خضع لعملية جراحية ناجحة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة، بينما يتواجد الزمالك في المركز الثالث برصيد 27 نقطة، مما يزيد من أهمية اللقاء في صراع القمة.

تقام مباراة القمة بين الأهلى والزمالك فى الجولة 15 من عمر مسابقة الدورى، فى تمام الساعة السابعة مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولى.


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