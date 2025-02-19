سلطات الفاتيكان: البابا مصاب بالإلتهاب الرئوي في رئتيه

أفاد الفاتيكان بأن البابا فرنسيس نام بشكل جيد وتناول الإفطار، اليوم الأربعاء، بعد إصابته بالتهاب رئوي في رئتيه، بسبب مضاعفات أخرى على حالة البابا - 88 عاما، والتي أثارت مخاوف بشأن قدرته على محاربة العدوى التي أصابته.

وفي تحديث مبكر للوضع صباح اليوم الأربعاء، قال متحدث باسم الفاتيكان إن البابا أمضى ليلته الخامسة بمستشفى "جيميلي" في روما، بسلام. وقال: "لقد أمضى ليلة هادئة واستيقظ وتناول الإفطار".

وكان الفاتيكان قد أكد أمس الثلاثاء إصابة البابا بالالتهاب الرئوي، وقال إن عدوى الجهاز التنفسي التي أصيب بها فرنسيس تشمل أيضا ربو التهاب الشعب الهوائية، وهو ما يتطلب استخدام علاج مضاد حيوي بالكورتيزون.

وأفاد الفاتيكان بأن "الاختبارات المعملية والأشعة السينية على الصدر والحالة السريرية لقداسة البابا، لا تزال تقدم صورة معقدة".

وقال الأطباء أمس الأول الاثنين إنه أصيب بخليط من حالات العدوى في الجهاز التنفسي .

ودخل البابا مستشفى "جيميلي" في حالة "متوسطة" يوم الجمعة بعد تدهور إصابته بالالتهاب الرئوي. وقال الأطباء أمس الأول إنه أصيب بعدة ميكروبات تنفسية في الجهاز التنفسي، وخليط من الفيروسات والبكتيريا ويحتمل أن تكون هناك كائنات مسببة لأمراض تنمو في الجهاز التنفسي للبابا .

وأوضح الأطباء أن الالتهاب الرئوي قد يكون خطيرا، لكنه قد يهدد الحياة لمن هو في عمر البابا.

وقالت الطبيبة ميريديث ماكورماك مديرة قسم الأمراض الرئوية والرعاية المركزة في جامعة جونز هوبكنز: "يمكن أن يتسبب ضعف الإنسان في زيادة خطر حدوث مضاعفات"، وأوضحت أن الاضطرار لاستخدام كرسي متحرك قد يعد علامة على الضعف.

يذكر أن البابا يعتمد على كرسي متحرك منذ عامين.

ويبدو رغم ذلك أن البابا ليس ملازم الفراش. حيث يتناول الإفطار ويستطيع القيام من السرير وحالة قلبه جيدة، وفقا لمسؤول بالفاتيكان.