أنهى زوج بالفيوم حياة زوجته طعنًا بالسكين داخل منزل والد الزوجة بسبب خلافات أسرية.

تم نقل الجثة إلى المشرحة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم ثان الفيوم يفيد ورود بلاغ بمقتل ربة منزل على يد زوجها بسبب خلافات أسرية.

على الفور انتقل ضباط المباحث إلى مكان الحادث، وتبين مقتل ب. أ، 32 سنة، ربة منزل على يد زوجها داخل منزل والدها بحي الشيخة شفا بدائرة القسم، وأن الزوج أنهى حياة زوجته بـ 4 طعنات قاتلة في أنحاء متفرقة بالجسد أمام والدتها وأطفاله الثلاثة، بسبب خلافات زوجية ومالية بينهما.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.