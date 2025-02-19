وزير البترول يبحث مع شركة يونايتد إنرجي فرص التوسع في البحث والاستكشاف والطاقة المتجددة

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع سونج يو، الرئيس التنفيذي لمجموعة يونايتد إنرجي جروب، وكمال الصاوي، رئيس شركة كويت إنرجي مصر، وذلك خلال فعاليات "إيجبس 2025"، وفقًا لبيان صادر اليوم.

تعزيز التعاون في البحث والاستكشاف

أكد وزير البترول قوة الشراكة بين قطاع البترول المصري ويونايتد إنرجي، مشيرًا إلى وجود فرص واعدة لتحقيق نجاحات جديدة في مجالي البحث والاستكشاف، خاصة في ظل النتائج الإيجابية التي شهدها القطاع مؤخرًا. كما أشار إلى إمكانية التعاون في مشروعات الطاقة المتجددة، لتعزيز نسبة استخدامها في مزيج الطاقة المصري.

توسع يونايتد إنرجي في مصر

من جانبه، شدد سونج يو على أهمية مصر كشريك استراتيجي للشركة، مؤكدًا رغبتهم في جعل القاهرة مقرًا إقليميًا لمجموعة يونايتد إنرجي في المنطقة. كما أوضح أن استحواذ الشركة على شركة "أبكس" يعكس مدى اهتمامها بتوسيع استثماراتها في مصر.

خطط للتوسع في الطاقة المتجددة والهيدروجين

أعرب رئيس يونايتد إنرجي عن تطلع الشركة لزيادة أنشطتها في مصر، لتشمل مشروعات الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين، في ظل التقدم الذي تحققه مصر في هذه المجالات