الداخلية: تفكيك عبوات ناسفة وضبط عدد من الأسلحة النارية داخل بؤرة خط الصعيد الجديد

تمكن خبراء المفرقعات بوزارة الداخلية، من تفكيك عدد من العبوات البدائية التى كانت مزروعة بمحيط أسوار منزل "محمد محسوب إبراهيم" المعروف بـ"خط الصعيد الجديد".

وضبط الأمن مخزن الأسلحة الخاص بالبؤرة الإجرامية والذى يحتوى على 201 قطعة سلاح ليصل إجمالى الأسلحة المضبوطة 359 قطعة سلاح عبارة عن "أر بى جى، 8 قنابل F1، و3 رشاش جرينوف، 88 بندقية آلية، 71 بندقية خرطوش، رشاش متعدد، 187 فرد محلى، كمية كبيرة من الذخائر المتنوعة.

يأتي ذلك استكمالاً لجهود أجهزة وزارة الداخلية بشأن القضاء على بؤرة إجرامية شديدة الخطورة ومصرع عناصرها التى يتزعمهم المدعو محمد محسوب إبراهيم أحمد من القائمين على جلب المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة وفرض السيطرة وترويع الأهالى بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.