كازاخستان تسعى لإجراء مباحثات مع أوكرانيا بعد الهجوم بطائرات مسيرة على أنبوب نفطي

تسعى كازاخستان، لإجراء مباحثات مع كييف بعد أن أثر قصف شنته مُسيرات أوكرانية على الأراضي الروسية، على تدفق النفط عبر أنبوبها المهم لتصدير النفط الخام.

وجرى إيقاف تشغيل محطة لضخ النفط على خط أنابيب ببحر قزوين الذي ينقل نحو 80% من انتاج النفط الكازاخي، بعد هجوم بطائرة مسيرة أمس الأول الاثنين؛ مما سيؤدي على الأرجح إلى خفض التدفق بواقع 30% خلال الإصلاحات التي سوف تستمر حوالي شهرين، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وينقل خط الأنابيب النفط من أكبر 3 حقول بكازاخستان بما في ذلك مشروع تينجيز الذي تقوده شركة شيفرون الأمريكية للنفط التي أكملت للتو توسعة للمشروع بقيمة نحو 48.5 مليار دولار، لتعزيز الانتاج بواقع نحو 260 ألف برميل يوميا.