إيران تعلن إحباط مخططات استخبارية أمريكية وإسرائيلية داخل أراضيها

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، تفكيك شبكات تجسس وتسلل تعمل لصالح أجهزة استخبارات أمريكية وإسرائيلية، في محافظة مازندران شمال إيران.

وفي مقابلة مع وكالة «تسنيم»، أكد العميد سياوش مسلمي، قائد فيلق «كربلاء» التابع للحرس الثوري، أن «الوعي الاستخباري الدقيق مكّن الأجهزة الأمنية من التصدي لمحاولات اختراق تستهدف الأمن القومي الإيراني».

وأضاف أن «هذه الشبكات كانت تعمل تحت غطاء شركات تجارية، ومراكز ثقافية، وجمعيات خيرية بهدف التغلغل في مؤسسات الدولة وجمع معلومات استخبارية لصالح أمريكا وإسرائيل».

ولفت إلى أن «الأعداء، بمن فيهم أجهزة الاستخبارات الأمريكية والصهيونية وبعض الدول المعادية، يسعون باستمرار إلى اختراق إيران عبر رعايا أجانب وأفراد يترددون إلى البلاد»، بحسب تعبيره.

وأمس الثلاثاء، أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أصغر جهانغير، عن اعتقال اثنين من المواطنين البريطانيين في ديسمبر الماضي، بتهمة التجسس.

وقال جهانغير، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن «المعتقلين دخلا إيران تحت غطاء السياحة، حيث جمعا معلومات حساسة في عدد من المحافظات الإيرانية».