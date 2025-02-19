جامعة الأقصر تشارك في الندوة التوعوية المجمعة لجامعات الصعيد

شارك وفد طلابي من جامعة الأقصر، برئاسة الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس الجامعة، في فعاليات الندوة التوعوية المجمعة الثانية لجامعات الصعيد التي نظمتها قوات الدفاع الشعبي والعسكري، بجامعة المنيا، لتعزيز الوعي والانتماء الوطني لدى الشباب، بحضور رؤساء ونواب رؤساء جامعات الصعيد.

وتهدف الندوة، إلى تنمية روح الولاء والانتماء لدى الشباب والتوعية بالمخاطر التي تهدد الأمن القومي المصري.

وتناولت الندوة اهتمام الدولة، بإعداد جيل واعٍ يمتلك الإدراك الكافي لمواجهة التحديات التي تحيط بالوطن، وموقف الشعب المصري كحائط الصد الأول ضد محاولات زعزعة الاستقرار.

وقالت رئيس جامعة الأقصر، إن مشاركة طلاب الجامعة في مثل هذه الفعاليات تأتي في إطار حرص الجامعة على تنمية الوعي الوطني وتعزيز روح الانتماء لدى الشباب، مشيرًة إلى أن الندوة تعد فرصة مهمة للطلاب للاطلاع على الجهود التي تبذلها الدولة في مختلف المجالات، والتعرف على التحديات الراهنة التي تتطلب تضافر جهود الجميع.

وأضافت أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتثقيف طلابها ورفع وعيهم، إيمانًا بأهمية دور الشباب في بناء مستقبل الوطن، داعية الطلاب إلى الاستفادة من هذه اللقاءات التوعوية ونقل ما اكتسبوه من معرفة إلى زملائهم، للمساهمة في بناء جيل قادر على مواجهة التحديات بروح وطنية واعية.