الخبراء يفقدون الأمل في إنقاذ 157 من الحيتان القاتلة الزائفة الجانحة في أستراليا

قال مسئولون، اليوم الأربعاء، إن خبراء الحياة البحرية فقدوا الأمل في إنقاذ أكثر من 150 من الحيتان القاتلة الزائفة التي تقطعت بها السبل على شاطئ ناء في ولاية تسمانيا الأسترالية.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الموارد الطبيعية والبيئة، أن خبراء من بينهم أطباء بيطريون كانوا في مكان الحادث بالقرب من نهر آرثر على الساحل الشمالي الغربي لتسمانيا، حيث جرى اكتشاف 157 حوتا في أحد شواطئ ممارسة رياضة ركوب الأمواج عصر أمس الثلاثاء.

وقالت شيلي جراهام المشرفة على الواقعة، إن أحوال المحيط والطقس غير المواتية التي حالت دون إنقاذ الحيتان اليوم الأربعاء، من المتوقع أن تستمر لأيام.

وقالت الوزارة، إنه كان هناك 136 حوتا ناجيا صباح اليوم الأربعاء، ولكن تم مراجعة التقييم نزولا إلى 90 حوتا خلال ساعات قليلة.

وأشار البيان، إلى أن عدم إمكانية الوصول إلى الشاطئ وظروف المحيط والتحديات التي تواجه إيصال المعدات المتخصصة إلى المنطقة النائية عقدت عملية الاستجابة.

وفي عام 2022، جنح 230 حوتا طيارا جنوبا على الساحل الغربي في ميناء ماكواري.