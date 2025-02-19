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استقبل الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ماركو روبيو، الذي يزور الدولة.

وبحث بن زايد مع وزير الخارجية الأمريكي، علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات المختلفة بما يحقق مصالحهما المتبادلة.

كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، والتطورات في منطقة الشرق الأوسط خاصة المستجدات في الأرض الفلسطينية المحتلة، والمساعي المبذولة تجاه الأزمة في قطاع غزة وتداعياتها على السلام والاستقرار والأمن الإقليمي.

وأكد بن زايد، في هذا السياق موقف دولة الإمارات الثابت الرافض لأي محاولات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

وشدد على ضرورة أن «ترتبط عملية إعمار غزة بمسار يؤدي إلى السلام الشامل والدائم الذي يقوم على أساس حل الدولتين؛ كونه السبيل لتحقيق الاستقرار في المنطقة».

وأشار إلى أهمية العمل على تجنب توسيع الصراع في المنطقة بما يهدد السلم الإقليمي.



