أمريكا تضغط على رومانيا لضمان استمرار حملة مرشح يميني متطرف بدون عوائق في الانتخابات

تكافح السلطات الرومانية تحت ضغط شديد من جانب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لضمان استمرار حملة مرشح من اليمين المتطرف، بدون عوائق في الانتخابات المقررة في شهر مايو المقبل، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأربعاء.

وأفادت "بلومبرج" بأن المسؤولين الأمريكيين ركزوا على التصويت بشكل شبه حصري، في اجتماعات خاصة عقدوها في الأيام الأخيرة مع نظرائهم الرومانيين، حيث حذروهم وطالبوا بعدم عرقلة حملة مرشح اليمين المتطرف، كالين جورجيسكو، بطل ترامب الذي ندد بحلف شمال الأطلسي (الناتو) وأشاد بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب ما قالته مصادر مطلعة على المناقشات رفضت الكشف عن هويتها.

وقد كشف نائب الرئيس الأمريكي جيه. دي. فانس، عن إصرار فريق ترامب على الاهتمام ومتابعة الأزمة السياسية في رومانيا، حيث استخدم خطابا رئيسيا في ميونخ الأسبوع الماضي لانتقاد قرار رومانيا الصادر في ديسمبر الماضي بإلغاء التصويت الرئاسي، بعد أن قرر مسؤولون أمنيون أن التدخل الروسي ساعد في دفع جورجيسكو إلى تحقيق فوز مذهل في الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت في 24 نوفمبر الماضي.



