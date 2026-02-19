عقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اللقاء الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وذلك في أول اجتماع مع نواب الشعب عقب تجديد الثقة، واستمرارا لمسيرة العمل واستكمال خطط التنمية الشاملة.

وخلال اللقاء، حرص أعضاء البرلمان على تقديم التهنئة للمحافظ بمناسبة تجديد الثقة، معربين عن تقديرهم لجهودها الملموسة على أرض الواقع وما تحقق من خطوات جادة في ملفات التنمية والخدمات.

كما نقل النواب إليها نبض الشارع ومطالب المواطنين، خاصةً فيما يتعلق بالتحديات التي تواجه بعض المواطنين، مستعرضين عددا من المشكلات الخدمية والمعيشية التي تم رصدها ميدانيا.

ومن جانبها، قدمت المحافظ التهنئة لأعضاء البرلمان بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، معربة عن تقديرها لدورهم التشريعي في خدمة المواطنين.

وأكدت أن جميع المطالب والمقترحات محل اهتمام ودراسة فورية، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها وفقا للأطر القانونية والإمكانات المتاحة.

وشهد اللقاء مناقشات موسعة حول عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بحياة المواطنين اليومية، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية، وآليات تسريع معدلات الإنجاز، إلى جانب طرح مقترحات النواب بشأن تطوير الخدمات الأساسية، ودعم خطط الاستثمار، وتحسين المرافق والبنية التحتية، مع الاتفاق على وضع آليات متابعة دورية لضمان التنفيذ وفق جداول زمنية محددة.

وأكدت عازر أن المحافظة تضع مصلحة المواطن في صدارة أولوياتها، وأن المرحلة القادمة ستعتمد على العمل الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين، وأن التعاون مع مجلسي النواب والشيوخ يمثل أحد أهم دعائم النجاح في تنفيذ خطط الدولة وتحقيق التنمية المستدامة.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على استمرار عقد الاجتماعات التنسيقية بشكل دوري، بما يضمن توحيد الرؤى وتكامل الجهود، وترجمة التوصيات إلى خطوات تنفيذية تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة لأبناء المحافظة.