عقد اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، اجتماعا موسعا مع رؤساء المدن ومديري إدارات الديوان العام، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائبة المحافظ، واللواء إيهاب مكاوي، سكرتير عام مساعد المحافظة، وذلك بقاعة المجلس التنفيذي بالديوان العام بمدينة طور سيناء، في مستهل مباشرة مهام عمله بالمحافظة.

وأكد المحافظ تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بضرورة التواجد الميداني المستمر، والمتابعة الدقيقة لكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتعامل الفوري مع الشكاوى، مشددا على رفع مستوى الأداء بكل القطاعات بما يحقق رضا المواطنين ويخفف الأعباء عنهم.

كما أكد الاهتمام بمحوري النظافة وتحسين مستوى الخدمات بجميع المدن، مع تكثيف حملات النظافة ورفع كفاءة البيئة العامة، بما يعكس المظهر الحضاري اللائق بالمحافظة، خاصةً في المدن السياحية.

ووجّه بضرورة إحكام الرقابة على الأسواق، وتوافر السلع الغذائية، والتوسع في مبادرات توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، خاصةً خلال شهر رمضان المبارك، لضمان تلبية احتياجات المواطنين ومنع أي ممارسات احتكارية.

وطالب بضرورة المتابعة المستمرة لموقف تنفيذ مشروع "التجلي الأعظم" بمدينة سانت كاترين، باعتباره أحد المشروعات القومية الكبرى، إلى جانب دعم جهود التنمية بمدينة شرم الشيخ باعتبارها مدينة سياحية عالمية، بما يعزز مكانة المحافظة على خريطة السياحة الدولية.

وقال المحافظ إنه يجب دراسة مشروعات الخطة الاستثمارية بدقة وفقا لأولويات واحتياجات المواطنين، بما يحقق التنمية المستدامة ويحسن مستوى المعيشة.

وقدم التهنئة للعاملين بديوان عام المحافظة وجميع المواطنين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيا إلى مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد خلال المرحلة المقبلة.

كما وجّه بالاستعداد المبكر للاحتفال بالعيد القومي لمحافظة جنوب سيناء في 19 مارس، والعمل على إظهار المحافظة بالمظهر المشرف الذي يليق بمكانتها السياحية والتنموية.



